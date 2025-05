City entra na disputa com o Liverpool por lateral húngaro do Bournemouth

© Getty Images

O lateral-esquerdo Milos Kerkez, destaque do Bournemouth na Premier League, entrou no radar do Manchester City e pode se tornar alvo de uma disputa direta com o Liverpool, que vinha sendo apontado como favorito na corrida pelo jogador. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20) pela imprensa britânica, incluindo o jornal iPaper.

De acordo com as publicações, os Reds ainda não apresentaram uma proposta oficial pelo jogador húngaro, o que abriu espaço para o time comandado por Pep Guardiola entrar forte na disputa.

Kerkez, de 20 anos, é titular absoluto do time de Andoni Iraola e tem contrato com o Bournemouth até junho de 2028. O clube inglês fixou o valor de negociação em cerca de 53 milhões de euros. Na temporada atual, o jovem defensor disputou 39 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências em todas as competições.

Revelado pelo AZ Alkmaar, o jogador chegou a ser especulado no Benfica antes de assinar com o Bournemouth. Agora, com a possibilidade de permanecer na elite do futebol inglês, resta saber se vestirá as cores do Liverpool ou do City.

Leia Também: Clubes fazem exigências à CBF que vão do peso na eleição ao calendário