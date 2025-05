Jogador israelense Gadi Kinda morre aos 31 anos e deixa futebol de luto

© Getty Images

O futebol de Israel está de luto nesta terça-feira (21) com a morte do meio-campista Gadi Kinda, de 31 anos. O atleta do Maccabi Haifa estava hospitalizado desde março devido a uma condição médica considerada complexa, cujos detalhes não foram divulgados publicamente.

“O nosso Gadi partiu. O Maccabi Haifa chora a morte do jogador da nossa equipe, Gadi Kinda, que faleceu aos 31 anos. A família do Maccabi Haifa se solidariza com a família de Kinda e reza para que não conheça mais nenhuma dor. Que sua memória seja uma bênção”, escreveu o clube em nota oficial.

Kinda disputou 29 partidas na atual temporada, sendo a última delas no dia 29 de março, quando entrou nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Hapoel Haifa.

Revelado pelo Ashdod, onde completou a formação como atleta, Gadi Kinda atuou no Beitar Jerusalem antes de se transferir, em 2020, para o futebol dos Estados Unidos, defendendo o Sporting Kansas City. Em 2023, retornou a Israel para vestir a camisa do Maccabi Haifa.

O jogador somava também convocações pela seleção israelense, tendo representado o país em diversas ocasiões ao longo da carreira.