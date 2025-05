Zubeldía leva dois jogos de suspensão por reclamação contra Atlético-MG

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, foi suspenso por dois jogos do Brasileirão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser expulso na partida contra o Atlético-MG, válida pela segunda rodada do Brasileirão. A decisão foi tomada na última segunda-feira, e se deve a reclamações consideradas desrespeitosas contra a arbitragem.

Zubeldía perdeu a cabeça no final do primeiro tempo, após o zagueiro Lyanco, do Galo, cometer falta em Ferraresi. O treinador argentino pediu o segundo cartão amarelo para o defensor, mas acabou advertido com cartão amarelo por protestar de forma exaltada.

Sem se acalmar, continuou reclamando, bateu palmas de forma irônica em direção ao árbitro Ramon Abatti Abel e foi expulso. O técnico ainda invadiu o campo e precisou ser contido pelos próprios jogadores do São Paulo.

A Procuradoria denunciou o técnico com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): o 258, inciso II, que trata de conduta desrespeitosa, e o 258-B, por invasão de campo. De acordo com o STJD, o Subprocurador-geral Ronald Barbosa reforçou que o argentino foi advertido por "gestos provocativos e protestos" e que sua conduta agravou a situação ao invadir o gramado após a expulsão.

Com a punição confirmada, Zubeldía cumprirá suspensão nas próximas duas rodadas da Série A, desfalcando o São Paulo à beira do campo. Quem deve assumir a equipe nesse período é o auxiliar técnico Maxi Cuberas, integrante da comissão do treinador argentino.