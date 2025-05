Galvão compara titular do Corinthians com ídolo do Real

© João Miguel Junior/TV Globo

(UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno voltou a comparar Hugo Souza, goleiro do Corinthians, com Thibaut Courtois, arqueiro do Real Madrid, assim como já havia feito em 2020.

O QUE ACONTECEU

O apresentador repetiu a mesma comparação entre os goleiros, defendendo que o corintiano tem mais explosão para chegar na bola do que o belga. Galvão recebeu Hugo Souza como convidado na noite desta segunda-feira (19), no programa "Galvão e Amigos", da TV Bandeirantes.

"Nós temos aqui um convidado especial. Vocês podem ter estranhado aquela minha fala sobre o Courtois, tomei muita pancada na internet por causa daquilo? Já faz cinco anos que falei, foi na pandemia. Com 1,96 de altura, com a técnica que tem, o que me chama mais a atenção é a explosão, a velocidade na explosão. Foi isso que eu disse na época. O Courtois sabe sair jogando com os pés melhor que ele, mas o Hugo tem mais explosão pra ir na bola", disse Galvão.

Hugo Souza foi elogiado por Galvão Bueno ainda em 2020, em seu ano de estreia no time principal do Flamengo. Na ocasião, ele defendeu um pênalti e garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Há um mês atrás ele não existia como goleiro de time grande, era uma promessa. nesta terça-feira (20), ele é uma realidade. Ele tem técnica e uma velocidade impressionante pra chegar na bola. O Hugo tem mais explosão do que o Courtois", disse Galvão em 2020, no seleção sportv.

Hugo Souza tem 26 anos e chegou ao Corinthians em 2024, inicialmente emprestado pelo Flamengo. Em novembro do ano passado, o clube alvinegro acertou a compra junto ao Rubro-Negro e passou a contar com o goleiro de forma definitiva -o contrato vai até 2029.

Thibaut Courtois está com 33 anos e defende o Real Madrid desde 2018. Ele tem duas Ligas dos Campeões no currículo e ainda acumula passagens por Chelsea e Atlético de Madri.