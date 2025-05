Guardiola quer elenco menor no City e ameaça deixar o clube

© Reuters

O técnico Pep Guardiola deixou claro, na noite de terça-feira (após a vitória por 3 a 1 sobre o Bournemouth), que está insatisfeito com o tamanho atual do elenco do Manchester City e que pretende ver mudanças já na próxima temporada. Caso a diretoria não atenda sua solicitação por uma equipe mais enxuta, o treinador catalão admite considerar sua saída do clube.

“Já avisei o clube: não quero isso. Não quero ter cinco ou seis jogadores sobrando na convocação. Façam um elenco mais curto e eu fico”, afirmou Guardiola em entrevista à BBC.

O treinador explicou que, durante parte da temporada, enfrentou dificuldades por não ter jogadores disponíveis devido a lesões. No entanto, com o elenco completo novamente, o excesso de atletas tem gerado desconforto na hora de escalar e montar o grupo de relacionados.

“Durante quatro ou cinco meses, tivemos problemas para formar um onze titular. Faltavam zagueiros e foi muito difícil. Mas agora que todos voltaram, não dá para continuar assim. Não posso ter 24 jogadores e, a cada partida, deixar quatro, cinco ou seis em Manchester porque não vão nem para o banco. Já falei com o clube, não quero isso”, reforçou.

Na partida contra o Bournemouth, Guardiola deixou de fora Abdukodir Khusanov, Savinho, James McAtee, Claudio Echeverri e Rico Lewis — atletas que sequer viajaram com o grupo. O resultado, no entanto, levou os Citizens de volta ao pódio da Premier League.

