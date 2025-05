Tottenham e United lutam para salvar temporada com título europeu; veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manchester United e Tottenham terão nesta quarta-feira (21) a chance de amenizar uma temporada sem muito o que comemorar até aqui. No estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, os dois times decidem o título da Liga Europa, às 16h (de Brasília). Band e CazéTV transmitem o confronto.

Finalistas da segunda competição mais importante do continente, os dois clubes vivem uma fase terrível na Premier League, figurando na parte de baixo da tabela, logo acima da zona de rebaixamento. O United é o 16º, com 39 pontos, enquanto o Tottenham é o 17º, com 38, restando apenas mais uma rodada para o fim do torneio.

Ambos só não correm mais risco de queda porque os rebaixados já estão definidos há muito tempo. Leicester, com 25 pontos, Ipswich, com 22, e Southampton, com 12, vão disputar a segunda divisão na temporada 2025/26.

*

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA (21)

6h WTA 500 de Estrasburgo

Tênis: Disney+

6h Mundial de Doha

Tênis de mesa: CazéTV

16h Tottenham x Manchester United (final)

Liga Europa: Band e CazéTV

16h30 América-MG x Corinthians

Campeonato Brasileiro feminino: SporTV

19h Fortaleza x Retrô

Copa do Brasil: SporTV e Premiere

19h30 Aparecidense x Fluminense

Copa do Brasil: Prime Video

19h30 Bahia x Paysandu

Copa do Brasil: Prime Video

21h New York Knicks x Indiana Pacers

Basquete, NBA: Prime Video

21h30 Atlético Mineiro x Maringá

Copa do Brasil: Prime Video

21h30 Flamengo x Botafogo-PB

Copa do Brasil: Prime Video

21h30 Corinthians x Novorizontino

Copa do Brasil: SporTV e Premiere

Leia Também: Cristiano Ronaldo conhece idade biológica e reage: "Jogarei mais 10 anos"