Darwin Núñez deve deixar o Liverpool e aceita ir para o Atlético de Madri

O atacante uruguaio Darwin Núñez, de 25 anos, pode estar de saída do Liverpool após três temporadas. Contratado junto ao Benfica por 75 milhões de euros — valor que pode chegar a 100 milhões com bônus por metas — o jogador não deve permanecer no clube inglês, segundo informações da rádio espanhola Cadena SER divulgadas nesta quarta-feira (21).

De acordo com a emissora, Núñez já teria sinalizado positivamente para uma possível transferência ao Atlético de Madrid, que monitora o atleta há algum tempo e busca reforços para suprir a saída iminente do argentino Ángel Correa.

Apesar da vontade do jogador, a negociação não deve ser simples. O Liverpool não estaria disposto a facilitar sua saída por um valor abaixo do investido, o que pode dificultar o avanço da operação. Além do interesse do clube espanhol, Darwin Núñez também é alvo de equipes da Arábia Saudita.

O futuro do centroavante segue indefinido, mas tudo indica que a trajetória dele em Anfield está próxima do fim.

