Roy Keane critica Liverpool e Slot por falta de classe após o título

Roy Keane não poupou críticas ao técnico Arne Slot e ao elenco do Liverpool pela forma como o time vem sendo escalado e administrado desde que garantiu matematicamente o título da Premier League. Em participação no podcast Stick to Football, da Sky Sports, nesta quarta-feira (21), o ex-jogador do Manchester United acusou o clube de ter “desligado” da competição e demonstrado “falta de classe”.

“O Liverpool desligou. Está me irritando. Não importa se venceram a Premier League, mas os jogadores ficam no banco e entram com um time B? Que mensagem é essa?”, questionou Keane, citado pelo Daily Mail.

O ex-volante também criticou o comportamento dos jogadores em campo: “Fico pensando... ‘Vamos lá’. Mostrem um pouco de classe! O Salah faz um gol e começa a tirar fotos enquanto o jogo ainda está rolando. Animação demais!”, disparou.

As declarações acirradas de Keane reacendem o debate sobre postura e profissionalismo dos clubes após garantirem títulos antecipados.

