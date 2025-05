Com Neymar na reserva, Cleber esboça Santos para decisão

© Getty Images

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Neymar entre os reservas, o Santos encerrou nesta quarta-feira (21) a preparação para enfrentar o CRB nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Neymar vai começar no banco contra o CRB. A previsão é de poder atuar por cerca de 30 minutos. A utilização por mais ou menos minutos vai depender do resultado. Na ida, o Santos empatou em 1 a 1 na Vila Belmiro e precisa vencer em Maceió.

O time titular teve três novidades: Souza, Guilherme e Deivid Washington. Souza e Guilherme substituem Escobar (suspenso) e Soteldo (lesionado). Deivid entraria na vaga de Tiquinho por uma decisão técnica de Cleber Xavier.

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Essa é a provável escalação do Santos.

O Peixe embarca para Maceió nesta quarta-feira (21) e vai da capital alagoana diretamente para Salvador. O jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro será contra o Vitória, no domingo.