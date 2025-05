Irmã de Cristiano Ronaldo se irrita com perguntas sobre futuro do craque

© Notícias ao Minuto

(UOL/FOLHAPRESS) - Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, perdeu a paciência e foi às redes sociais para demonstrar sua irritação com o assédio de jornalistas sobre o futuro do jogador português.

O QUE ACONTECEU

A influenciadora portuguesa expôs a mensagem de um jornalista brasileiro que lhe perguntou sobre o andamento das negociações para Cristiano Ronaldo jogar o Super Mundial de Clubes da Fifa pelo Botafogo, um dos participantes do torneio.

Ela se mostrou irritada com o assédio e disse não ter relação com o futuro do irmão. 'O que é que eu tenho a ver com isso?', escreveu nos stories de seu Instagram. "E antes que critiquem, todo dia é isto. Já chateia, mas irrita mesmo. E se dizem profissionais", complementou.

"Tenho três filhos, dois deles menores. Que eu saiba, não tenho filho de 40 anos [referindo-se ao irmão]. Este povo é bem fora da casinha", disse Kátia Aveiro, no Instagram.

O burburinho começou após o jornal espanhol Marca publicar que uma equipe brasileira teria feito proposta ao craque português para disputar a competição, que acontece a partir de 14 de junho. Como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes do país no torneio, a especulação rapidamente se espalhou.

O Palmeiras, por exemplo, já negou a possibilidade de contratar Cristiano Ronaldo através da presidente Leila Pereira. Rumores tomaram conta das redes sociais depois de o jornal mexicano Telemundo Deportivo apontar um interesse do clube alviverde em CR7, no começo do mês.

"Sabe que eu fico chocada. Inventam uns absurdos. Imagina se eu, presidente do Palmeiras, tenho que ficar desmentindo toda hora. Não é verdade, estão mentindo. Eu sou a presidente, qualquer tipo de oferta desse tamanho, de um jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria em mim. Cuidado, está cheio de oportunistas vendendo ilusões. É mentira, o Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo", disse Leila Pereira, na abertura da exibição da taça do Mundial, na Sala de Troféus do Palmeiras.

O Botafogo também passou a ser apontado como possível destino de CR7. Após o empate sem gols com o Flamengo, no último domingo, o técnico Renato Paiva brincou ao ser questionado sobre uma possível proposta do Fogão para contratar Cristiano Ronaldo.

"O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não se pode dizer não a uma figura dessa. Não sei de nada, estou respondendo à pergunta. Mas, como digo, os treinadores sempre querem os melhores. O Ronaldo, mesmo com a idade que tem, continua a ser uma máquina de fazer gols. Essa pergunta tem que ser feita em outra língua", falou Renato Paiva em entrevista coletiva.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até o fim da atual temporada e sua renovação segue indefinida após o clube fracassar nos principais objetivos do ano, como os títulos do Campeonato Saudita e da Champions Asiática, além de não garantir vaga na próxima edição do torneio continental.