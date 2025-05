F1 introduz nova regra para o GP do Mônaco; saiba o que muda

© Getty Images

O tradicional Grande Prêmio de Mônaco, uma das etapas mais emblemáticas da Fórmula 1, será disputado no próximo domingo (26), às 10h (horário de Brasília), com uma novidade que promete impactar diretamente a dinâmica da corrida. Pela primeira vez na história da prova em Monte Carlo, as equipes serão obrigadas a realizar pelo menos duas paradas nos boxes ao longo da disputa.

A medida, adotada pela organização da Fórmula 1, busca aumentar a competitividade em um circuito notoriamente estreito e com poucas oportunidades de ultrapassagem. A nova regra visa tornar a corrida mais dinâmica, ampliando a importância da estratégia de pneus e a imprevisibilidade dos resultados.

Para Bernie Collins, analista de estratégia da Sky Sports e ex-integrante da equipe Aston Martin, a mudança pode alterar significativamente o desenrolar da prova. “Se tivermos uma corrida sem a entrada do safety car, como ocorreu em 2021 e 2023, os dois pit stops obrigatórios tornarão cada fase mais interessante”, explicou.

Segundo Collins, a ausência de tráfego intenso — cenário comum nas últimas edições — pode abrir espaço para o sucesso de estratégias baseadas no undercut (quando um piloto antecipa sua parada para ganhar tempo em relação ao adversário). “Normalmente, o tráfego impede esse tipo de tática em Mônaco. Mas, se os carros estiverem forçando mais e o pelotão estiver mais disperso, o undercut pode ser efetivo”, observou.

A expectativa é que as equipes adotem abordagens agressivas para se posicionar à frente, reagindo em tempo real às decisões dos rivais. Com a obrigatoriedade das duas paradas e a complexidade do circuito urbano de Monte Carlo, o GP de Mônaco deste ano pode se tornar um dos mais estratégicos dos últimos tempos.

