Palmeiras busca confirmar vaga nas oitavas da Copa do Brasil; veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vantagem após vencer o primeiro confronto, o Palmeiras recebe o Ceará nesta quinta-feira (22) pela terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será às 19h30, no Allianz Parque, com transmissão do Prime Vídeo.

No duelo de ida, a equipe paulista vence o adversário por 1 a 0. Agora, terá a vantagem de jogar por um empate para avançar às oitavas de final.

*

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA (22)

6h Tênis

Roland Garros, Disney+

15h Flamengo x Internacional

Campeonato Brasileiro Feminino, Sportv2

16h Palmeiras x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Feminino, TV Brasil

19h São José x Corinthians

LFN, YouTube (LNF TV e Canal GOAT)

19h Maracanã x Internacional

Copa do Brasil, Sportv2 e Premiere

19h Vila Nova x Cruzeiro

Copa do Brasil, Sportv e Premiere

19h30 Palmeiras x Ceará

Copa do Brasil, Prime Vídeo

20h Etapa de Margaret River

WSL, YouTube (WSL), ge e sportv3

21h30 Capital x Botafogo

Copa do Brasil, Sportv e Prmiere

21h30 CRB x Santos

Copa do Brasil, Prime Vídeo

21h30 Red Bull Bragantino x Criciúma

Copa do Brasil, Sportv2 e Premiere

21h30 Thunder x Timberwolves

NBA, Espn2, Disney+ e NBA League Pass

Leia Também: Ancelotti se despedirá do Real Madrid na mesma data de título emblemático