João Fonseca encara ex-número 6 na estreia em Roland Garros

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - João Fonseca (65º do mundo) enfrentará um cabeça-de-chave em sua estreia em Roland Garros. O sorteio da chave principal de simples masculina, nesta quinta-feira (22), em Paris, definiu como seu adversário o cabeça número 30, o polonês Hubert Hurkacz. No ano passado, Hurkacz chegou a ser o 6º do mundo, e hoje é o 31º no ranking.

Hurkacz, 28, 1,96 metro de altura, atingiu as oitavas de final de Roland Garros no ano passado. É treinado pelo ex-tenista chileno Nicolás Massú, que foi um especialista do saibro, e tem como consultor o tcheco naturalizado americano Ivan Lendl, um dos maiores nomes do circuito no final dos anos 1980.

O polonês é conhecido pela força no saque, ajudado pela estatura, e pelos mergulhos para alcançar bolas difíceis. Seu melhor resultado em Grand Slam foi a semifinal de Wimbledon, em 2021.

Se o carioca passar pela primeira rodada, é certo que terá um jogo contra um tenista da casa -o vencedor do confronto entre os franceses Pierre-Hugues Herbert (149º) e Benjamin Bonzi (60º).

Em uma lista hipotética de confrontos da terceira rodada até a final, Fonseca poderia enfrentar, pela ordem, o britânico Jack Draper (5º), o australiano Alex De Minaur (9º), o italiano Jannik Sinner (atual líder do ranking), o sérvio Novak Djokovic, hoje número seis, e o atual campeão de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz (2º).

Sinner estreia contra o francês Arthur Rinderknech (72º). Djokovic pega o americano Mackenzie McDonald (99º).

Fonseca treinou à tarde na quadra 16 do complexo de Roland Garros, juntamente com o francês Arthur Fils.

O outro brasileiro na chave masculina de simples, Thiago Monteiro (130º do mundo), enfrentará o tcheco Vit Kopriva (85º).

Na chave feminina, Bia Haddad Maia, cabeça-de-chave número 23 -mesma posição que ocupa no ranking-, estreia contra a americana Hailey Baptiste, número 70 da WTA. Baptiste, 23, teve a maior ascensão de todo o ranking feminino na semana passada. Ganhou vinte posições por ter chegado às oitavas de final do torneio Clarins, disputado no saibro em Paris.

Se avançar no torneio (foi semifinalista em 2023), Bia Haddad poderá enfrentar nas quartas de final a americana Coco Gauff, segunda do mundo atualmente.

O sorteio colocou frente a frente já na primeira rodada duas estrelas do circuito: a japonesa Naomi Osaka (49ª do mundo) e a espanhola Paula Badosa (10ª).

A cabeça-de-chave número um, Aryna Sabalenka, de Belarus, enfrenta na primeira rodada a russa Kamilla Rakhimova, que ocupa a posição 75 no ranking atual.

A estrela do sorteio foi o atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, que disputa no próximo dia 31 a final da Champions League em Munique (Alemanha) contra a Internazionale, da Itália. Em alta devido à boa fase dele e do time, o atacante deu autógrafos e foi muito assediado.

Quatro vezes vencedora em Roland Garros, inclusive nas três últimas edições, a polonesa Iga Swiatek foi convidada de honra do evento. Este ano ela ainda não ganhou nenhum título. "Esta temporada teve mais altos e baixos que em outros anos. O tênis às vezes é um esporte complicado", disse Swiatek.

Campeão masculino do ano passado, Carlos Alcaraz também foi convidado ao sorteio. "Tem sido uma ótima temporada no saibro. A confiança está alta agora", disse Alcaraz, recente campeão do Aberto da Itália, em Roma.

BRASILEIROS NA DISPUTA DE SIMPLES DE ROLAND GARROS 2025

- João Fonseca (65º do mundo) x Hubert Hurkacz (31º)

- Thiago Monteiro (130º) x Vit Kopriva (85º)

- Bia Haddad Maia (23º) x Hailey Baptiste (70º)