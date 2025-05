Galvão Bueno volta à Fórmula 1 após seis anos fora das das transmissões do automobilismo

© <p>TV Globo/Mauricio Fidalgo</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Galvão Bueno está de volta ao universo da Fórmula 1. Após seis anos longe das transmissões do automobilismo, o famoso narrador esportivo participa neste fim de semana da cobertura do Grande Prêmio de Mônaco, uma das provas mais tradicionais da temporada.

A informação foi antecipada pela coluna Outro Canal em fevereiro. Desta vez, Galvão não assume o microfone como narrador principal -função que segue com Sérgio Maurício. Ele será comentarista especial e atuará como uma espécie de mestre de cerimônias, dando sua opinião e conduzindo momentos importantes da transmissão, ao lado de nomes como Max Wilson, Felipe Giaffone e o velho parceiro de Globo, Reginaldo Leme.

A última vez que Galvão participou de uma transmissão de F1 foi no GP do Brasil de 2019, ainda pela TV Globo. Seu retorno ocorre agora pela Band, emissora que detém os direitos da categoria no Brasil desde 2021.

Além da Band, Galvão também firmou parceria com o Amazon Prime Video, onde será a grande voz nas transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O novo contrato marca uma fase diferente da carreira, com participações pontuais, mas sempre em eventos de peso.

A escolha pelo apresentador, segundo confirmado pela coluna, deve-se à sua grande popularidade. Além da narração, ele será o grande garoto-propaganda das transmissões de 38 jogos exclusivos por ano do Brasileirão.

Neste domingo (25), a expectativa em torno de sua volta promete movimentar as redes sociais e emocionar os fãs da Fórmula 1.