Comissão eleitoral aprova candidatura única de Samir Xaud para presidir CBF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão eleitoral aprovou nesta quinta-feira (22) o registro da candidatura de Samir Xaud para a eleição de presidente da CBF. As inscrições acabaram na terça-feira (22).

A chapa de Xaud foi a única que conseguiu se inscrever para o pleito do próximo domingo -apesar da tentativa de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, de ser candidato também.

A comissão eleitoral é órgão independente. O deferimento da candidatura significa que foram cumpridos todos os requisitos postos no Regulamento do Processo Eleitoral e não houve apresentação de impugnações.

Xaud tem 41 anos, assumiria a Federação de Roraima em 2027, sucedendo o pai. Agora, terá um mandato na CBF que vai de 2025 a 2029.

Samir tem dito que só quer concorrer a um mandato à frente da CBF.

Os vice-presidentes são:

Flávio Zveiter - advogado, ex-VP de projetos especiais da CBF e ex-presidente do STJD

Michelle Ramalho - presidente da Federação Paraibana de Futebol

José Vanildo - presidente da Federação do Rio Grande do Norte

Ricardo Paul - presidente da Federação do Pará

Rozenha - presidente da Federação do Amazonas

Rubens Angelloti - presidente da Federação de Santa Catarina

Fernando Sarney - vice-presidente da CBF até a gestão Ednaldo

Gustavo Dias Henrique - diretor de relações institucionais da CBF na gestão Ednaldo

MOVIMENTO DOS CLUBES

Nem todos os clubes vão aparecer na eleição domingo para votar em Samir Xaud. Pelo menos 21 deles aderiram a um movimento de não endossar a candidatura e tampouco proporcionar uma unanimidade.

O motivo é um protesto contra o modelo eleitoral da CBF e a mobilização acelerada para eleger um novo presidente, após o afastamento de Ednaldo Rodrigues, determinado pela Justiça.

Mas a mobilização dos clubes não é capaz de travar a eleição. Samir registrou chapa com apoio de 25 federações e 10 clubes.