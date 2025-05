Palmeiras avança na Copa do Brasil e Santos de Neymar é eliminado

© Getty Images

O Palmeiras de Abel Ferreira confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Ceará por 3 a 0 na noite de quinta-feira (22), no Allianz Parque. Já o Santos, que contou com a volta de Neymar, acabou eliminado pelo CRB nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal, em Maceió.

Na capital paulista, o jovem Estêvão perdeu um pênalti aos 67 minutos, mas marcou no rebote e abriu o placar. Dois minutos depois, balançou a rede novamente após assistência de Lucas Evangelista, ex-Vitória de Guimarães e Estoril. Flaco López fechou o placar aos 87 minutos.

Enquanto isso, em Maceió, Neymar voltou a campo após lesão e jogou por 25 minutos. Ele converteu sua cobrança na disputa por pênaltis, mas não evitou a eliminação do Santos diante do CRB.

Outros destaques da rodada incluem o Botafogo, que mesmo com derrota para o Capital, avançou graças à vitória no jogo de ida, e o Cruzeiro, comandado por Leonardo Jardim, que venceu o Vila Nova novamente por 3 a 0 e também garantiu vaga nas oitavas.

