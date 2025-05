Ancelotti chega ao Rio no domingo e convoca Seleção na segunda

© Getty

O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, desembarca no Rio de Janeiro na noite deste domingo (25), acompanhado de sua comissão técnica. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está organizando um esquema especial para recebê-los com discrição e evitar o acesso ao saguão principal do Aeroporto Internacional do Galeão.

A apresentação oficial do treinador e sua primeira convocação estão marcadas para a segunda-feira (26), em um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O evento reunirá cerca de 200 profissionais da imprensa e foi transferido da sede da CBF devido à alta demanda.

Ancelotti já comunicou que utilizará o espanhol em sua comunicação inicial, mas garantiu à entidade que está comprometido em aprender português com rapidez.

Presença confirmada no evento, Samir Xaud, único candidato à presidência da CBF, deve acompanhar a apresentação ao lado do interventor Fernando Sarney, que atualmente conduz a logística da chegada do novo comandante.

Durante a cerimônia, Ancelotti divulgará a lista com os 23 convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, marcando o retorno da Seleção após a derrota por 4 a 1 para a Argentina, na última data Fifa.

