Brasileirão 2025: Flamengo e Cruzeiro impulsionam público recorde

A temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro está se consolidando como um verdadeiro sucesso de público, com estádios consistentemente cheios e um crescimento notável na média de torcedores. Até a nona rodada, um fenômeno se destaca: a absoluta hegemonia de Flamengo e Cruzeiro na atração de grandes audiências. Juntos, esses dois clubes foram responsáveis pelos cinco maiores públicos do torneio até o momento, transformando Mineirão e Maracanã em caldeirões de paixão futebolística.



A partida que encabeça a lista de maiores públicos é o embate entre Flamengo e Corinthians, pela sexta rodada, que reuniu 67.501 pessoas no Maracanã. O Rubro-Negro carioca também figura na segunda posição, com 62.204 presentes na vitória sobre o Bahia, na oitava rodada.

Em solo mineiro, o clássico entre Cruzeiro e Atlético, disputado no último domingo (19), garantiu o terceiro maior público da competição, com 61.106 torcedores marcando presença no Mineirão. Vale ressaltar que esse confronto foi realizado com torcida única, demonstrando a força e o engajamento da massa cruzeirense, que registrou o maior público do clube no ano até agora.



A nona rodada do Brasileirão não apenas trouxe grandes públicos, mas também estabeleceu um novo recorde de média de torcedores nesta edição do torneio. Com 307.216 pessoas nos estádios ao longo do fim de semana, a média por jogo alcançou impressionantes 30.722 espectadores, superando com folga a marca anterior da sétima rodada (27.251).

Além do clássico mineiro, outros confrontos regionais contribuíram significativamente para esse boom de público. O embate carioca entre Flamengo e Botafogo, que terminou em um empate sem gols, atraiu 54.238 espectadores, garantindo a quarta posição no ranking geral. O duelo entre Cruzeiro e Flamengo, ocorrido em 4 de maio no Mineirão, completa o top 5 com 52.792 presentes – sendo o único jogo da lista com torcidas divididas, o que sublinha sua relevância nacional.

Outros clássicos como o Ba-Vi, na Arena Fonte Nova (mais de 47 mil torcedores), e Corinthians x Santos, na Neo Química Arena (46.535), também reforçam a tese de que as rivalidades regionais são um motor fundamental para levar os torcedores aos estádios, consolidando a paixão nacional pelo futebol.

