Napoli e Inter decidem título do Campeonato Italiano; veja destaques da TV

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Napoli e Inter de Milão chegam à última rodada do Campeonato Italiano separados por apenas um ponto (79 a 78). Nesta sexta-feira (23), as duas equipes entram em campo para definir o campeão 2024/25.

Na liderança do torneio, o Napoli jogará em casa, diante do Cagliari, o 14º colocado, às 15h45 (de Brasília). No mesmo horário, a Inter de Milão vai visitar o Como, o 10º na tabela de classificação.

Caso haja empates entre as duas equipes ao final dos dois jogos, os critérios de desempate, em ordem, são: confronto direto, saldo de gols e gols marcados.

No confronto direto, houve dois empates, por 1 a 1. A Inter de Milão, porém, tem uma grande vantagem no saldo de gols (42 a 30).

*

CONFIRA OS DESTAQUES ESPORTIVOS DA PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA (23)

8h30 GP de Mônaco (treino livre 1)

F1, BanPlay, band.com.br e BandSports

10h Tênis de mesa

Copa do Mundo, CazéTV e sportv2

12h GP de Mônaco (treino livre 2)

F1, BanPlay, band.com.br e BandSports

15h45 Como x Inter de Milão

Italiano, ESPN4 e Disney+

15h45 Napoli x Cagliari

Italiano, ESPN e Disney+

16h Bétis x Valência

Espanhol, Disney+

21h00 Knicks x Pacers (final leste, jogo 2)

NBA, Prime Vídeo e NBA League Pass

21h35 Goiás x Ferroviária

Série B, YouTube (Desimpedidos), RedeTV! e Disney+

Leia Também: Yuri Alberto diz que não está em pré-lista da seleção, mas elogia Ancelotti