Carlo Ancelotti 'confirma' nome do novo treinador do Real Madrid

Carlo Ancelotti confirmou nesta sexta-feira (23) que Xabi Alonso será o próximo treinador do Real Madrid. A declaração foi feita durante a entrevista coletiva de pré-jogo contra a Real Sociedad, pela última rodada do Campeonato Espanhol, poucas horas depois do clube anunciar oficialmente a saída do técnico italiano.

“Não quero dar conselhos, cada um tem sua própria metodologia. Espero que ele aproveite o Real Madrid, e Xabi Alonso será o primeiro a fazê-lo. Desejo toda a sorte do mundo. Ele tem qualidade para comandar o Real Madrid. Que aproveite o clube. É isso que tenho a dizer”, afirmou Ancelotti, segundo o jornal AS.

Xabi Alonso deixará oficialmente o Bayer Leverkusen após três temporadas no comando da equipe alemã, onde conquistou três títulos e se destacou como uma das grandes promessas da nova geração de treinadores.

