Calderano vai à semifinal e garante medalha inédita em Mundiais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugo Calderano, 28, avançou à semifinal e garantiu a primeira medalha de um atleta brasileiro no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Ele derrotou o sul-coreano An Jaehyun em Doha, no Qatar, por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10.

Número 3 do mundo, o brasileiro não deu chances ao adversário, que figura em 17º no ranking. O sul-coreano chegou às quartas após passar pelo francês Felix Lebrun, que bateu Calderano na disputa do bronze dos Jogos Olímpicos de Paris.

Calderano alcança com seu melhor resultado em Mundiais e uma medalha inédita para o esporte brasileiro. Todos os semifinalistas são premiados, então ele assegura pelo menos o bronze, mas ainda terá a chance de buscar o ouro.

O tenista volta a atuar neste sábado (24), quando encara o chinês Jingkun Liang, 5º do ranking. O horário do duelo ainda não está definido. O próximo rival eliminou o compatriota Shidong Lee, número 1 do mundo.