O Napoli confirmou na noite de sexta-feira (23) a conquista do quarto título do Campeonato Italiano ao vencer o Cagliari por 2 a 0, na última rodada da competição. A comemoração começou ainda no Estádio Diego Armando Maradona, onde o troféu foi entregue à equipe, e se estendeu pela madrugada nas ruas de Nápoles, em clima de muita festa.

Confira a galeria de fotos da celebração.

