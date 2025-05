Vini Jr. se despede de Ancelotti com carta: “Você mudou a minha vida"

© Getty

Vinícius Júnior publicou nesta sexta-feira (23) uma emocionante carta aberta para Carlo Ancelotti, que está de saída do Real Madrid e assumirá oficialmente o comando da Seleção Brasileira nos próximos dias. Na mensagem, o atacante expressou gratidão profunda ao treinador italiano, destacando o impacto que ele teve tanto em sua carreira quanto em sua vida pessoal.

“Desde que você chegou a Madri, mudou minha vida como jogador e como pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em todos os momentos, dentro e fora de campo”, escreveu Vini Jr.

A parceria entre os dois no Real Madrid foi marcada por conquistas importantes, incluindo duas Ligas dos Campeões da UEFA e dois títulos do Campeonato Espanhol. Mas, para além dos troféus, Vini destacou a relação pessoal que construiu com Ancelotti ao longo desses anos.

“Construímos algo que vai além do futebol. Você sempre me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei”, escreveu o camisa 7 do Real Madrid.

Apesar da despedida ser difícil, o atacante se mostrou animado com a próxima fase dessa relação — agora no comando da Seleção Brasileira. Ancelotti assume oficialmente a equipe nacional na segunda-feira (26), e Vini já deixou seu recado: “Hoje é difícil dizer adeus. O vestiário do Real vai sentir sua falta. Eu vou sentir saudades. Mas fico feliz em saber que já temos data para nos reencontrar: agora, vestindo juntos a camisa da Seleção Brasileira. É o destino. Te espero no Brasil.”

