Gary Neville é barrado de jogo do Nottingham após criticar dirigente

Uma polêmica envolvendo Gary Neville agitou o futebol inglês neste fim de semana. O ex-jogador do Manchester United e atual comentarista da Sky Sports foi proibido de comparecer ao estádio do Nottingham Forest para a partida contra o Chelsea, marcada para este domingo, pela última rodada da Premier League.

De acordo com a BBC, a decisão do Nottingham Forest foi motivada por críticas recentes feitas por Neville ao proprietário do clube, Evangelos Marinakis. O comentário ocorreu após um desentendimento público entre Marinakis e o técnico português Nuno Espírito Santo, em pleno gramado.

Neville comentou o caso nas redes sociais, demonstrando surpresa e insatisfação com a medida. “Fui informado ontem pela Sky Sports que o Nottingham Forest não vai me conceder credenciamento ou acesso ao estádio para atuar como comentarista. Não tenho outra escolha a não ser me retirar da cobertura do jogo”, escreveu ele no Instagram.

O ex-capitão do Manchester United classificou a decisão como decepcionante. “É triste ver um clube com a grandeza do Nottingham Forest reduzido a isso. É um reflexo do que tem acontecido por lá nos últimos 12 meses. Desejo o melhor à comissão técnica, jogadores e torcedores na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.”

A exclusão de Neville gerou repercussão imediata entre torcedores e profissionais da imprensa, reacendendo o debate sobre liberdade de expressão e interferência de dirigentes no jornalismo esportivo.

