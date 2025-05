'Velho conhecido' pode levar Cristiano Ronaldo ao Mundial de Clubes

© Reuters

O futuro de Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, segue indefinido. E, neste sábado (25), surgiu a informação de que o Monterrey, do México, está interessado em contratar o craque português para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, que começa em 14 de junho nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal espanhol AS, Cristiano estaria motivado a participar da competição, e o clube mexicano aposta em um trunfo de peso para convencê-lo: Sergio Ramos. O zagueiro espanhol, que hoje defende o Monterrey, foi companheiro de CR7 por muitos anos no Real Madrid e mantém uma amizade próxima com o atacante, o que pode pesar na negociação.

Além de Sergio Ramos, o Monterrey também conta com o meia espanhol Óliver Torres, ex-FC Porto, em seu elenco. No entanto, o clube mexicano não é o único de olho no astro português. Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense — os representantes brasileiros — também estão no Mundial de Clubes e são apontados como possíveis interessados, assim como Pachuca, Rayados, Wydad Casablanca, Espérance de Tunis, Al Ahly e Al Hilal.

