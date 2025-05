Antony marca, evita derrota do Betis e torcida enlouquece; veja

© Getty

A temporada de Antony tem sido marcada por altos e baixos, mas o atacante brasileiro parece ter reencontrado o bom momento no futebol espanhol. Após ser vaiado pelos torcedores do Manchester United e deixado de lado por Rúben Amorim, o jogador foi emprestado ao Real Betis em janeiro e rapidamente ganhou espaço no time.

Na noite desta sexta-feira (24), Antony foi novamente decisivo: marcou o gol que garantiu o empate por 1 a 1 com o Valencia, na última rodada do Campeonato Espanhol. A partida, disputada no estádio Benito Villamarín, terminou com a torcida do Betis gritando em coro pelo desejo de que o atacante permaneça no clube.

A recepção calorosa dos torcedores após o apito final mostrou que Antony conquistou a confiança da arquibancada — e pode ter encontrado o ambiente ideal para recuperar sua melhor forma.

Confira o vídeo.

