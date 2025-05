Do choro em Paris à final do Mundial: a recente trajetória de Calderano

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hugo Calderano está a um passo de colocar o Brasil mais uma vez no topo de um torneio internacional de tênis de mesa. Mas a redenção do brasileiro nº 3 do mundo chega depois de muito choro, treinamento e, principalmente, força mental, demonstrada neste sábado (24) na vitória emocionante sobre o chinês Liang Jingkun que o colocou na decisão do Mundial de Doha.

Decepção em Paris. Nove meses atrás, Calderano dava adeus (ao menos por enquanto) ao sonho de uma inédita medalha olímpica para o Brasil na modalidade. Derrotado pelo francês Félix Lebrun na disputa pelo bronze dos Jogos Olímpicos de Paris, o carioca, apesar de ter alcançado o melhor resultado da história do país no tênis de mesa olímpico, chorou ao fim da partida e prometeu voltar.

"Conseguir uma medalha é o meu grande objetivo há muitos anos, desde que comecei, e essa decepção toda simplesmente mostra quanto esforço eu faço... Coloco o tênis na frente da minha vida sempre, minhas escolhas são pelo tênis, moro longe da minha família há muitos anos, treino sete dias por semana, com certeza tudo vale a pena porque esses momentos são lindos de se viver, mas claro que não dá para ser diferente", disse Calderano.

"Vou ficar decepcionado por dias, semanas, meses, mas vou voltar e tentar de novo. Não tem outra alternativa. Ainda tenho muito tempo pela frente e estou continuando a evoluir bastante, constantemente Hugo Calderano, ao SporTV, após perder o bronze nas Olimpíadas", completou.

Hugo Calderano prometeu voltar e assim foi, recuperando-se aos poucos. Caiu nas quartas no Grand Smash da China, em outubro, mas conquistou o ouro (individual) e a prata (duplas mistas com a namorada Bruna Takahashi) no Pan-Americano de El Salvador e, no mês passado, continuou mostrando do que é capaz no tênis de mesa mundial.

Título histórico. No dia 20 de abril, há pouco mais de um mês, o brasileiro colocou de vez o seu nome na história do esporte ao vencer Lin Shidong -atual número 1 do ranking- na final e se sagrar campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, disputada justamente na China, grande berço do tênis de mesa e país que domina a modalidade há gerações.

O título na Copa do Mundo fez o brasileiro encerrar a competição com um feito inédito: se tornou o primeiro atleta de fora da Europa ou Ásia a alcançar o título da competição. A conquista veio com o carioca derrubado o terceiro colocado, o vice-líder e o líder do ranking em sequência. Após a vitória, Hugo, assim como depois das Olimpíadas, caiu no choro, mas agora de alegria.

"Principalmente depois dos Jogos Olímpicos, foi muito importante ganhar esse título. Eu batalhei muito, sempre acreditei em mim. Se conversasse comigo há um mês, eu estava muito para baixo, estava mal", desabafa Calderano.

Revolução no tênis de mesa da China. O título de Calderano causou um rebuliço entre os chineses que estavam acostumados com a supremacia na modalidade. A Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA) anunciou uma profunda reformulação no comando: o então presidente Liu Guoliang renunciou ao cargo, sendo substituído por Wang Liqin, eleito pelos membros da entidade.

"Não sei exatamente se foi por causa do meu resultado, mas foi interessante o que aconteceu. Liu Guoliang é o principal cara da delegação chinesa. Foi um grande jogador, o primeiro a conseguir grandes títulos importantes. Realmente é uma notícia muito grande ver que ele está saindo, mas é muito bom ver as coisas mudando no cenário do tênis de mesa e, claro, com meu título e espero que isso abra mais espaço Hugo Calderano", continua.

Menos de um mês depois do título da Copa do Mundo, Hugo Calderano já volta a fazer história, agora no Mundial. Depois de dominar o sul-coreano Na Jaehyun nas semifinais e garantir a primeira medalha de um atleta brasileiro no Mundial de tênis de mesa, o brasileiro nº 3 do mundo foi além, venceu o chinês Liang Jingkun (#5) neste sábado e avançou à final em Doha, tornando-se o primeiro finalista não-asiático ou europeu de um Mundial da modalidade.

Com o resultado de hoje, Hugo fecha a 'trinca' diante dos chineses e chega a vitórias contra os três principais atletas do país mais tradicional do esporte. Além de despachar Liang Jingkun hoje, ele se sagrou campeão da Copa do Mundo destronando Lin Shidong (#1) e o próprio Wang Chuqin (#2), que volta a encarar neste domingo (25).

A busca pelo ouro inédito acontece hoje, às 9h30 (de Brasília), contra mais um chinês: Wang Chuqin, mesmo adversário que Hugo superou na semifinal Copa do Mundo de tênis de mesa, no fim de abril. Mais cedo, o vice-líder do ranking avançou à decisão após vencer por 4 sets a 1 o sueco Truls Moregard (#7), algoz de Calderano na semi dos Jogos Olímpicos de Paris.

"Agora é seguir o que venho fazendo desde o início do torneio, até para não pensar muito. Descansar, comer, bater um papo e voltar bem tranquilo para o jogo de amanhã. Mas é claro que tenho noção, sim, dos feitos e de tudo que está acontecendo. Fico muito feliz por mim, pelas pessoas que estão ao meu redor, mas também pelo tênis de mesa brasileiro em geral. É muito bom ver isso acontecendo de fora também Hugo Calderano, ao SporTV.", finaliza Calderano.