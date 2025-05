Xabi Alonso é o novo treinador do Real Madrid

© Getty Images

O Real Madrid anunciou oficialmente, por meio de comunicado nas suas plataformas digitais, que chegou a um acordo com Xabi Alonso para assumir o comando técnico da equipe principal. O contrato é válido até junho de 2028.

Ex-jogador do clube, Alonso retorna ao Santiago Bernabéu, onde atuou entre 2009 e 2015, somando 236 partidas oficiais com a camisa merengue antes de se transferir para o Bayern de Munique. Agora, ele volta à casa madrilenha como treinador, aos 43 anos.

O vínculo com o novo técnico começa a valer a partir do próximo domingo, 1º de junho. Com isso, Xabi Alonso comandará o Real Madrid já no Mundial de Clubes da FIFA, que será realizado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

