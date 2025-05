Derrota na Liga Europa pode provocar debandada no Manchester United

© Getty Images

A derrota por 1 a 0 para o Tottenham na final da Liga Europa não apenas encerrou o sonho do Manchester United de voltar à Liga dos Campeões, como também pode desencadear uma saída em massa no elenco comandado por Rúben Amorim. A informação foi divulgada neste domingo (26) pelo portal britânico Football Insider.

Nem mesmo o capitão Bruno Fernandes, peça-chave da equipe, tem permanência assegurada em Old Trafford. Segundo a publicação, o meia português estaria sendo fortemente assediado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, que pretende fazer uma oferta milionária para contratá-lo.

Além de Bruno, outros nomes importantes do elenco também podem deixar o clube. André Onana e Casemiro, por exemplo, também despertam interesse no futebol saudita. Já Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund estariam na mira de clubes italianos.

Outro que pode sair é Alejandro Garnacho. O jovem atacante argentino estaria insatisfeito com a quantidade de minutos em campo e avalia buscar novos ares na próxima janela de transferências.

Com a ausência na principal competição europeia e a necessidade de equilibrar as contas, o Manchester United pode ter um mercado agitado nos próximos meses, o que colocaria o técnico Rúben Amorim diante de uma reformulação profunda logo no início de seu trabalho.

