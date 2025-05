Ancelotti embarca rumo ao Brasil para iniciar era inédita na Seleção

© Getty

O técnico italiano Carlo Ancelotti embarcou neste domingo, 25 de maio, em um voo particular partindo de Madri com destino ao Rio de Janeiro, onde assumirá oficialmente o comando da Seleção Brasileira de Futebol. A chegada ao Brasil está prevista para as 20h (horário de Brasília), marcando o início de um novo capítulo para a equipe pentacampeã do mundo.

Aos 65 anos, Ancelotti será o primeiro treinador estrangeiro a liderar a Seleção Brasileira em mais de seis décadas. O anúncio de sua contratação foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início do mês, após o término de sua segunda passagem pelo Real Madrid — clube onde conquistou 15 títulos ao longo de duas etapas vitoriosas.

A estreia do italiano à frente do Brasil está prevista para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os primeiros compromissos serão contra Equador e Paraguai, em junho. A convocação dos jogadores será anunciada nesta segunda-feira, 26.

Ancelotti não virá sozinho: seu filho e auxiliar técnico, Davide Ancelotti, também fará parte da comissão técnica da Seleção. Com Licença Pro da UEFA desde 2023, Davide já trabalhou ao lado do pai em clubes como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli e Real Madrid, e é considerado uma peça importante nas estratégias da nova comissão.

A chegada de Ancelotti acontece em um momento de renovação na cúpula da CBF. O novo presidente da entidade, Samir Xaud, prometeu conceder total autonomia ao treinador, demonstrando confiança em seu projeto para recolocar a Seleção Brasileira no topo do futebol mundial.

Com um currículo invejável, que inclui títulos nacionais e internacionais por grandes clubes da Europa, Ancelotti assume o desafio de comandar uma seleção historicamente exigente e apaixonada, que busca se reinventar após campanhas irregulares nos últimos ciclos. O objetivo é claro: devolver o protagonismo à Amarelinha e brigar pelo hexa em 2026.

