Ancelotti será blindado de fatores externos, afirma Xaud

(FOLHAPRESS) - O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir de Araújo Xaud, 41, afirmou que o técnico italiano Carlo Ancelotti, 65, terá autonomia para fazer suas escolhas e será "blindado de fatores externos" durante sua passagem no comando da seleção brasileira.

O agora ex-treinador do Real Madrid embarcou para o Brasil na manhã deste domingo (25). Sua apresentação, no Rio, está marcada para as 15h desta segunda-feira (26), no hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O técnico fará a sua primeira convocação no evento.

Em entrevista coletiva na sede da CBF, Xaud desejou um bom trabalho a Ancelotti e reiterou que a maior esperança é a conquista do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

"Já tive o primeiro contato com ele, sim, e ele vai ter total autonomia para decidir o que for melhor para a seleção brasileira. A comissão técnica e Ancelotti terão total autonomia e nós vamos blindar ele de qualquer situação externa que possa vir a ter. Eles precisam dessa autonomia para realizar o seu trabalho com excelência", garantiu.

O cartola afirmou, ainda, que a camisa da seleção brasileira será verde e amarela, sem fazer menção a uma possível camisa vermelha que seria lançada no ano que vem.

Entre as promessas feitas para o início deste mandato, que vai até 2029, estão readequar o calendário do futebol brasileiro, com 11 datas para os estaduais, aperfeiçoamento da arbitragem, fair play financeiro e criação da liga.

Houve uma discrepância entre o que foi dito pelo agora presidente da CBF e o que foi divulgado em comunicado da entidade no que se refere ao calendário dos campeonatos estaduais. Ele mencionou 11, mas o texto fala em 12. Na coletiva de imprensa, Xaud repetiu o número 11.

"Nossa prioridade inicial é a adequação do calendário do futebol brasileiro. É compromisso dessa gestão implementar imediatamente mudanças significativas no calendário das competições. Assumo o compromisso de promover, entre outras medidas, a reorganização dos campeonatos estaduais para um calendário de, no máximo, 11 datas", explicou.

