Ancelotti desembarca no Rio e prepara primeira convocação pela Seleção

Carlo Ancelotti já está no Brasil para iniciar sua jornada como técnico da Seleção Brasileira. O italiano de 65 anos chegou ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (25), véspera da divulgação de sua primeira lista de convocados. O anúncio dos nomes acontece nesta segunda-feira (26), às 15h (horário de Brasília), e marcará oficialmente o início de sua gestão à frente da equipe pentacampeã.

Sem dar entrevistas no aeroporto, Ancelotti seguiu direto para um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense. Lá, foi recebido por torcedores e cumprimentou o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano. Em seguida, caminhou ao lado de Samir Xaud, recém-eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol, cujo mandato vai até 2029.

A chegada do treinador foi acompanhada de perto por fãs e curiosos: segundo uma plataforma especializada, o voo de Ancelotti foi o mais rastreado do mundo no momento do pouso, com cerca de 15 mil pessoas acompanhando em tempo real.

O técnico será oficialmente apresentado à imprensa nesta segunda, poucas horas após divulgar sua primeira convocação. A estreia de Ancelotti no comando da Seleção está marcada para o dia 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No segundo compromisso, o Brasil enfrenta o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45.





