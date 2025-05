Após vitória, Manchester United anuncia três saídas marcantes

© Getty Images

O Manchester United oficializou neste domingo (25) a saída de três jogadores do elenco comandado por Rúben Amorim. Victor Lindelöf, Christian Eriksen e Jonny Evans se despediram do clube após a vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, na última rodada da Premier League. A partida contou com homenagens aos atletas no estádio Old Trafford.

Lindelöf e Eriksen, ambos em fim de contrato, não participaram da viagem de fim de temporada para a Malásia, segundo o clube, por "motivos pessoais". Já Jonny Evans, de 36 anos, acompanhou o grupo na excursão, mas deve anunciar em breve a aposentadoria dos gramados.

Especulações indicam que Victor Lindelöf pode retornar ao futebol português, onde já defendeu o Benfica antes de chegar ao United.

