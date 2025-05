Rival de Fonseca 'aposentou' Federer e acaba de ser vice contra Djokovic

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro João Fonseca estreia em Roland Garros contra Hubert Hurkacz nesta terça-feira. O ex-número 6 do mundo vem de derrota para Novak Djokovic no último sábado e foi o algoz de Roger Federer na última partida oficial da lenda do tênis.

QUEM É HURKACZ

Hurkacz passou os últimos três anos entrando e saindo do top 10, mas é o atual 31º colocado no ranking da ATP. O atleta de 28 anos ocupou seu maior posto em agosto de 2024, mas começou a oscilar e foi se afastando do topo.

O polonês chega à França em boa fase no saibro mesmo com a derrota para Djoko na final do ATP 250 de Geneva, na Suíça, no sábado. Ele venceu nas quartas o norte-americano Taylor Fritz, cabeça de chave número 1 do torneio e atual 4º do ranking, enquanto o sérvio conquistou seu 100º troféu na carreira ao derrotar Hurkacz.

Em 2021, ele derrotou Federer na última partida oficial do suíço. Há quatro anos, a lenda do tênis foi eliminada pelo polonês, então número 18 do mundo, nas quartas de final de Wimbledon. Depois daquele jogo, Federer só disputou uma partida de exibição para se despedir.

Hukacz é um gigante de 1,96m que teria tentado seguir carreira no basquete se não fosse tenista. Entusiasta do esporte da bola laranja, contou ao site da ATP que tem Michael Jordan como um de seus maiores ídolos ao lado de Federer.

O polonês de 28 anos tem o saque como sua principal arma no jogo. Ele foi o segundo atleta do circuito com maior média de aces por jogo em 2024: 13,4 -atrás apenas de Perricard, com 19. Em 2025, já aparece em quarto, com 12,8 aces por partida.

Ele soma oito taças de torneios ATP na carreira. O único título no saibro foi o do torneio em que Fonseca estreou na elite do circuito na Europa. O polonês venceu em Estoril no ano passado, quando Fonseca recebeu convite e disputou sua primeira partida ATP em território europeu. Os troféus de maior destaque foram os Masters 1000 de Miami e de Shanghai, em 2021 e 2023, respectivamente.

Leia Também: Fonseca estreia amanhã em Roland Garros em quadra para 1.500 pessoas