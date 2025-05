'Há algo especial em Fonseca', diz adversário do brasileiro na estreia

© getty

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Hubert Hurkacz repete o discurso de dez entre dez tenistas do circuito profissional sobre João Fonseca, seu adversário desta terça (27) na primeira rodada de Roland Garros. "Definitivamente, ele é uma futura estrela do esporte. Definitivamente há algo especial sobre ele. Vai ser uma batalha, ele pode jogar em um nível realmente incrível", disse à Folha.

A partida será a quarta da quadra 9 de Roland Garros. A depender da duração das anteriores, deve começar por volta das 16h de Paris (11h em Brasília). Na mesma quadra, às 11h locais (6h da manhã em Brasília), Bia Haddad (23ª do mundo) estreia na chave feminina contra a americana Hailey Baptiste, número 70 do ranking.

O sorteio colocou diante de Fonseca um adversário difícil. O ranking atual de Hurkacz (31º) é enganoso. Apenas nove meses atrás, o polonês de 28 anos era o sexto do mundo, melhor posição da carreira. A queda foi, em parte, provocada por uma lesão nas costas que o tirou de alguns torneios no início do ano.

Hurkacz parece recuperado, porém. No último fim de semana, foi vice-campeão do torneio de Genebra, na Suíça, derrotado na final por ninguém menos que o sérvio Novak Djokovic, atualmente o sexto do mundo.

"As últimas semanas foram boas", disse Hurkacz. "De partida em partida estou atingindo um nível mais alto."

Genebra foi o centésimo título da carreira de Djokovic, marca alcançada por apenas outros dois tenistas na história do tênis profissional: o americano Jimmy Connors e o suíço Roger Federer.

O bom desempenho em Genebra, torneio disputado no saibro, aumentou a confiança do polonês em uma superfície na qual não é especialista. Com seu 1,96 metro de altura, Hurkacz é famigerado pelo poderio nos saques e pelo estilo acrobático, que o favorecem na grama e em quadra dura. Em 2021, ele chegou à semifinal de Wimbledon, seu melhor resultado em Grand Slams.

No final do ano passado, Hurkacz contratou o ex-tenista chileno Nicolás Massú como treinador. Massú levou o austríaco Dominic Thiem à conquista do Aberto dos EUA em 2020. "Ele é fantástico, nos divertimos muito dentro e fora da quadra", disse o polonês, que também anunciou como consultor o tcheco naturalizado americano Ivan Lendl, três vezes campeão em Roland Garros (1984, 1986 e 1987).

