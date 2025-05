Felipão e Parreira dão boas-vindas para Ancelotti na seleção

© "Fui procurado por três equipes depois do Palmeiras", diz Felipão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e Carlos Alberto Parreira, os últimos treinadores campeões da Copa do Mundo com o Brasil, em 1994 e 2002, deram as boas-vindas nesta segunda-feira (26) para o italiano Carlo Ancelotti, apresentado como novo técnico da seleção no Rio de Janeiro.

"Desejamos o melhor possível. Sejas tu, sejas a pessoa que sempre foste que vais conseguir aqui no Brasil tudo aquilo que conseguiste em toda a tua vida", disse Felipão.

O comandante da seleção em 2002 esteve no evento de apresentação no Rio de Janeiro e entregou um agasalho branco e azul com o escudo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para Ancelotti.

"Estaremos sempre contigo em qualquer situação, tá? Tudo de bom e o melhor para o nosso Brasil", disse Scolari, atual coordenador técnico do Grêmio.

Parreira não esteve no evento. Dos Estados Unidos, ele mandou uma mensagem por vídeo para Ancelotti, exibida em telões.

"Ficamos muito felizes que tenha aceitado o convite da CBF para dirigir a nossa seleção brasileira, uma das mais famosas do mundo, agora dirigida por um dos grandes técnicos da história do futebol mundial", afirmou Parreira, que comandou o Brasil no tetra, em 1994.

"Que você nos traga o tão almejado hexa. Todo o sucesso do mundo, e conte sempre conosco", acrescentou.

