Mourinho leva goleada de time da zona de rebaixamento na Turquia

© Getty Images

O Fenerbahçe, comandado por José Mourinho, sofreu uma dura derrota nesta segunda-feira (27) ao ser goleado por 4 a 2 pelo Hatayspor, penúltimo colocado do Campeonato Turco, pela 35ª e penúltima rodada da competição.

O atacante El Nesyri abriu o placar para o time de Istambul aos 27 minutos, mas a vantagem durou pouco. Um minuto depois, Mert Muldur foi expulso diretamente, deixando o Fenerbahçe com um a menos. Antes do intervalo, aos 44, Cetin marcou contra e empatou a partida.

Com um jogador a menos, o Fenerbahçe voltou desorganizado para o segundo tempo. O Hatayspor aproveitou e virou o placar com Boutobba aos 53 minutos. Saglam ampliou aos 63 e, pouco depois, Okoronkwo marcou o quarto aos 66, após assistência do próprio Saglam.

Nos acréscimos, aos 90+4, Kahveci descontou para o Fenerbahçe, mas não evitou o vexame. Com o resultado, o time de Mourinho permanece em segundo lugar, com 81 pontos, agora a 11 do campeão Galatasaray.

Leia Também: Felipão e Parreira dão boas-vindas para Ancelotti na seleção