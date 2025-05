Ancelotti treinou 34 brasileiros e só teve problemas com um

© Getty Images

O técnico Carlo Ancelotti concedeu sua primeira entrevista como treinador da seleção brasileira ao Jornal Nacional, da TV Globo, nesta segunda-feira (27). Na conversa, ele destacou o perfil técnico e pessoal dos jogadores brasileiros que já comandou ao longo da carreira.

“O jogador brasileiro, de modo geral, tem um nível técnico mais alto que os demais. E, no aspecto pessoal, são pessoas de caráter tranquilo, humildes na maioria das vezes. Já treinei 34 jogadores brasileiros. Se for pensar em problemas, talvez tenha tido um, mas não vou dizer quem”, disse Ancelotti, em tom descontraído.

Ao ser questionado sobre quem foi o jogador brasileiro mais talentoso que já treinou, o ex-comandante do Real Madrid não teve dúvidas: “Ronaldo. Era a pessoa mais divertida do mundo.” Ele também fez questão de elogiar outros nomes: “O mais profissional foi o Cafu. E dos mais divertidos, tem vários... Militão, Vinícius Júnior... O Vini é muito humilde. Tenho ótima relação com todos. Muitos me ligaram para dar os parabéns e desejar sorte.”

Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira com a missão de liderar a equipe rumo à Copa do Mundo de 2026.

