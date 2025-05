Botafogo lidera uso de jovens na Série A e contrasta com rivais do Rio

© Getty

Enquanto Flamengo, Fluminense e Vasco patinam nas últimas posições quando o assunto é dar tempo de jogo aos jovens talentos, o Botafogo se consolida como um contraponto notável na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Dados de um levantamento exclusivo da Footure em parceria com a Wyscout revelam que o Glorioso não apenas se destaca, mas lidera o ranking de aproveitamento de jogadores Sub-23, sublinhando uma filosofia de clube que prioriza a construção de futuro.

Até a nona rodada da competição, o Botafogo já havia integrado efetivamente sete atletas com até 23 anos ao elenco principal, garantindo a eles mais de 90 minutos em campo. Entre os destaques, a performance de Jair, que ultrapassou a marca de 500 minutos jogados, e a participação consistente de Cuiabano, demonstram que a aposta da equipe alvinegra vai além da mera inclusão, buscando a consolidação desses talentos no time principal.

A análise da Footure e Wyscout, que categoriza a minutagem dos atletas (até 200, entre 200 e 500, e acima de 500 minutos, excluindo quem jogou menos de 90), evidencia uma profunda disparidade estratégica no futebol carioca. Enquanto o Botafogo aposta fortemente em seus jovens, o Flamengo (18º), Fluminense (17º) e Vasco (16º) figuram nas últimas posições do ranking nacional de aproveitamento de Sub-23, à frente apenas de Vitória e Mirassol.

Esse cenário levanta questões sobre as diferentes abordagens na gestão de elenco e no planejamento de longo prazo. Tradicionalmente celeiros de grandes craques, os clubes do Rio mostram tendências distintas: de um lado, o Botafogo investe na base como pilar de seu projeto; de outro, os demais gigantes cariocas parecem optar por elencos com maior rodagem, sacrificando minutos valiosos para a maturação de seus jovens promissores.

A liderança do Botafogo neste ranking não só aponta para um futuro potencialmente promissor em termos de valorização de ativos e renovação de elenco, mas também desafia a visão de que o futebol brasileiro, em sua elite, não oferece espaço suficiente para a ascensão de sua próxima geração de estrelas.

MATURATTA É CHURRASCO E PONTO

Leia Também: Ancelotti treinou 34 brasileiros e só teve problemas com um