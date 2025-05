Bia Haddad cai na primeira rodada em Roland Garros

© Getty

(FOLHAPRESS) - Com uma atuação irregular, Bia Haddad Maia foi eliminada na primeira rodada do Aberto da França, na manhã desta terça-feira (27). A brasileira, 23ª do ranking mundial, foi eliminada pela americana Hailey Baptiste, 70ª do mundo, em três sets (4/6, 6/3 e 6/1).

No primeiro set, a brasileira salvou nada menos que sete break points, graças principalmente a bons saques nos momentos importantes. No nono game, a americana, até então demonstrando muito confiança, cedeu ao nervosismo e teve o saque quebrado. Bia aproveitou para fechar o primeiro set.

No segundo set, mesmo começando com uma quebra e contando com o apoio dos muitos brasileiros presentes, Bia Haddad não conseguiu manter o ritmo. Foi quebrada na sequência e dali em diante Baptiste dominou a partida, fechando o segundo set e abrindo 4/0 rapidamente no terceiro.

Baptiste, 23, está no melhor ano de sua carreira. Na última semana, foi a jogadora que mais ganhou posições no ranking (20). É sua quarta participação em Roland Garros.

A americana dominou a partida em winners, as rebatidas vencedoras (48 contra 28). Em erros não-forçados, houve equilíbrio (25 de Baptiste e 24 de Haddad). A partida durou 2h17.

Na mesma quadra em que a brasileira perdeu, por volta das 17h30 de Paris (12h30 de Brasília) João Fonseca estreia contra o polonês Hubert Hurkacz, número 31 do ranking mundial.

Leia Também: 'Há algo especial em Fonseca', diz adversário do brasileiro na estreia