Sul-africano vence na Austrália e tira Italo da liderança do Mundial de Surfe

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O sul-africano Jordy Smith venceu a etapa de Margaret River, na Austrália, nesta terça-feira, e assumiu a liderança do ranking masculino da WSL, ultrapassando Italo Ferreira, que caiu nas oitavas de final.

Foi a segunda vitória do experiente surfista na temporada -ele já havia vencido em El Salvador- e a primeira vez em sua longa carreira que vence dois eventos num mesmo ano.

A final em Margaret foi contra o californiano Griffin Colapinto, num mar difícil, com poucas ondas e poucas oportunidades.

Jordy garantiu a vitória logo no início com uma nota 8.50 -a melhor da bateria- e administrou a vantagem até o fim. Griffin, que começou com um 4.83, esperou por uma segunda chance que nunca veio.

Com o título, Jordy também conquistou o troféu da nova Tríplice Coroa Australiana, somando pontos das três etapas australianas da temporada -Bells, Gold Coast e Margaret River- e levou para casa um carro zero como prêmio especial.

No feminino, Gabriela Bryan brilhou mais uma vez e conquistou sua segunda vitória consecutiva em Margaret River, consolidando a liderança do ranking.

A havaiana começou a final contra Caitlin Simmers com um 9.50, a maior nota de sua carreira no CT, e deixou a atual campeã mundial em combinação por quase toda a bateria.

Margaret River foi a última etapa antes do corte de meio de temporada. Agora, apenas os 22 melhores homens e as 10 melhores mulheres seguem na disputa pelas vagas nas finais da WSL em Fiji.

Os atletas que ficaram fora da zona de corte voltam à água no Challenger Series, a segunda divisão, que começa em Newcastle, Austrália, no dia 2 de junho.

Leia Também: 'Há algo especial em Fonseca', diz adversário do brasileiro na estreia