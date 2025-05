Próximo adversário em Roland Garros, francês elogia João Fonseca

© Getty Images

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Pierre-Hugues Herbert, 34, o tenista da casa que vai enfrentar João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros, elogiou o brasileiro antes mesmo do final da partida contra o polonês Hubert Hurkacz.

"Nunca joguei contra ele. Acompanho, porque há uns dois ou três anos venho disputando os challengers [torneios de terceiro escalão do circuito], e ele passou por eles no ano passado, então eu o vi", disse o veterano Herbert (147º do ranking) logo após derrotar o compatriota Benjamin Bonzi (60º) em cinco sets (7/5, 3/6, 4/6, 7/5, 6/2).

"Além disso, cruzei com ele na Copa Davis, porque jogamos contra o Brasil em Orléans. É um jovem em ascensão, vi que ele ganhou muito neste começo de ano, jogou extremamente bem na temporada australiano [em janeiro]. É um bom jogador, vamos ver", concluiu na entrevista, realizada quando a partida de Fonseca ainda estava em andamento.

Na Copa Davis, Fonseca jogou bem, mas foi derrotado por Ugo Humbert (7/5 e 6/3). O brasileiro vingou-se um mês depois, em Miami, vencendo por 6/4 e 6/3.

Segundo Herbert, jogar contra um estrangeiro lhe dá mais motivação. "Em Roland Garros, não é a mesma coisa quando se enfrenta um francês."

Herbert é conhecido como um jogador de saque-voleio, ou seja, que sobe à rede para tentar definir os pontos logo após o serviço.