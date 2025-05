Luciano salva, São Paulo vence e pode ter 2ª melhor campanha da Libertadores

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Talleres por 2 a 1 na noite desta terça-feira (27), no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os gols foram marcados por Sabino e Luciano, para o São Paulo, e Girotti, pelo Talleres. O time da casa saiu na frente, os argentinos empataram, mas Luciano decidiu já perto do fim.

Após o gol de Luciano, houve uma confusão em campo que terminou com Navarro, do Talleres, chorando bastante. Ele tentou abandonar a partida, mas depois de muita conversa com atletas dos dois lados, ficou em campo até o fim ainda chorando.

Depois de um primeiro tempo mais amarrado, a partida ficou franca na segunda etapa quando o Talleres saiu para o ataque pressionado pela vitória do Alianza Lima. O resultado tiraria os argentinos da Copa Sul-Americana, já que o terceiro colocado do grupo disputa o outro torneio continental.

O resultado confirmou a classificação do São Paulo como primeiro do grupo. Com 14 pontos e seis gols de saldo, o São Paulo pode ficar com a segunda melhor campanha do torneio se: o River Plate não vencer o Universitário por qualquer placar e o Central Córdoba não golear a LDU por três gols de diferença.

O técnico Luis Zubeldía teve 11 desfalques para armar o time contra o Talleres: Ruan, Igor Vinícius, Cédric, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Alisson, Oscar, Lucas, Ferreirinha, Lucca, Calleri. Por outro lado, 11 atletas relacionados para o jogo foram revelados em Cotia: Young, Maik, Patryck, Negrucci, Pablo Maia, Alves, Rodriguinho, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Paulinho e Ryan.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Bahia pelo Brasileirão.

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Alves (Luciano); Enzo Díaz, Lucas Ferreira (Henrique Carmo) e André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Luis Zubeldía.

TALLERES

Burrai; Schott, Portillo, Fernandez e Navarro; Portilla (Marcos Portillo), M. Alejandro Galarza (Ortegoza) e Botta (Reynoso); Matías Galarza (Rick), Depietri e Girotti. Técnico: Mariano Levisman.

Local: Morumbis, em São Paulo

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

VAR: Francisco Gibalart (CHI)

Amarelos: Sabino e Zubeldía; Navarro e Girotti

Gols: Sabino (26'/1ºT) e Luciano (39'/2ºT); Girotti (39'/1ºT)

Público: 35.102

Renda: R$ 2.181.670,00