Botafogo vence chilenos em noite heroica sob olhar de Ancelotti e avança

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo está mais vivo do que nunca rumo ao bi da Libertadores. Mesmo atuando com um a menos por mais de 60 minutos, o atual campeão do torneio venceu a Universidad de Chile por 1 a 0 em uma espécie de "vida ou morte" no Nilton Santos, nesta terça-feira (27), garantiu a vaga nas oitavas de final de maneira heroica e eliminou os chilenos -o Estudiantes, que superou o Carabobo, é o outro classificado do Grupo A.

Igor Jesus marcou o único gol da partida pouco tempo depois de Jair ser expulso por uma entrada dura em Aránguiz. O duelo ainda teve uma blitz chilena, mas a organização dos comandados de Renato Paiva se sobressaiu.

Carlo Ancelotti acompanhou à classificação carioca in loco. O técnico da seleção marcou presença nos camarotes do Nilton Santos e viu de perto o gol do atacante, que não foi convocado para os próximos jogos do Brasil.

O Botafogo vai descobrir seu adversário nas oitavas na segunda-feira (2). O sorteio da próxima fase está previsto para ocorrer a partir das 12h (de Brasília) na sede da Conmebol.

COMO FICOU O GRUPO A?

1 - Estudiantes: 12 pontos (saldo +6)

2 - Botafogo: 12 pontos (saldo +3)

3 - Universidad de Chile: 10 pontos

4 - Carabobo: 1 ponto

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo caminhava para um empate com gosto de eliminação diante da vitória do Estudiantes, mas a expulsão de Jair, curiosamente, foi positiva para o Botafogo. Quando ficou com um a menos, o elenco de Renato Paiva segurou o ímpeto dos chilenos, mostrou organização e marcou com Igor Jesus em contra-ataque.

Na etapa final, um gol anulado botafoguense iniciou a blitz da Universidad de Chile, que se lançou ao ataque e passou a bombardear a meta rival em investidas pelo alto.

Mesmo diante das dificuldades, os atuais campeões da Libertadores suportaram e mantiveram a vantagem no placar até o apito final.

BOTAFOGO

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas e Savarino (Danilo Barbosa); Cuiabano (Allan), Artur e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva

UNIVERSIDAD DE CHILE

Castellón; Hormazábal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz (Altamirano), Aránguiz, Poblete (Assadi), Guerrero e Leo Fernández; Di Yorio (Guerra). Técnico: Gustavo Álvarez

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Noguera (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán Bonilla (COL) e Cristian Aguirre Pérez (COL)

VAR: Heider Yesid Castro (COL)

Cartões amarelos: Cuiabano (BOT); Guerrero, Hormazábal (UNI)

Cartões vermelhos: Jair (BOT)

Gols: Igor Jesus (BOT), aos 37 min do 1° tempo