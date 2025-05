Ancelotti tem segurança reforçada no Rio para evitar assaltos

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A presença de Carlo Ancelotti no Brasil, como novo técnico da seleção brasileira, aumentou a demanda do time de segurança contratado pela CBF. O que antes era um trabalho muito focado nas datas Fifa agora é uma demanda diária. E constante.

Há uma preocupação para evitar qualquer "surpresa" relacionada à segurança pública no Rio, como assaltos.

Ancelotti tem segurança designada para si e sua equipe. O grupo fica no hotel em que ele está hospedado e também acompanha no trajeto até a CBF ou a qualquer outro lugar em que o italiano queira ir.

Foi assim na estreia de Ancelotti em estádios brasileiros, nesta terça-feira (27), no Nilton Santos.

O treinador, inclusive, pegou transito e chegou à cabine 15 minutos antes do apito inicial.

Quando a comissão técnica tinha Dorival Júnior, por exemplo, não aparecia acompanhada pelos seguranças da seleção. Mas com Ancelotti, é diferente.

A van que levou o treinador e a comissão técnica ao Nilton Santos teve escolta. A empresa contratada ainda era a mesma da gestão Ednaldo, porque já conhece os protocolos da seleção.

Quem aproveita a liberdade que não está disponível ao treinador ainda é a enteada dele, Chloe McClay.

Atriz, ela está no Rio com alguns amigos, como a cantora Celia Babini, que ganhou notoriedade pela participação no The Voice dos Estados Unidos, em 2019.

As duas estavam no Nilton Santos para o Botafogo x Universidad de Chile. E fizeram questão de sair da rotina da Barra da Tijuca para conhecer outras partes da cidade. Antes do jogo, já tinham ido a um samba.

Ancelotti nesta quarta-feira (28) vai a Teresópolis conhecer a Granja Comary. À noite, estará no Maracanã para Flamengo x Deportivo Táchira. Mais um estádio novo que ele vai conhecer.