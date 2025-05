Alcaraz vence pela 20ª vez e segue favorito; Ruud tomba em Roland Garros

© <p>Getty Images</p>

(UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez, um homem nascido nos anos 2000 alcança a marca de 20 vitórias em Roland Garros. A honra é de Carlos Alcaraz, atual campeão do torneio. O espanhol de 22 anos alcançou a marca nesta quarta-feira ao fazer 6/1, 4/6, 6/1 e 6/2 em cima do húngaro Fabian Marozsan (#56 do mundo). O triunfo colocou Carlitos na terceira rodada do torneio francês.

Atual número 2 do ranking, Alcaraz disputa a chave principal de Roland Garros pela quinta vez e jamais perdeu antes dessa fase. Ele segue como favorito ao título e terá como próximo adversário o vencedor do jogo entre o francês Giovanni Mpetshi-Perricard (#35) e o bósnio Damir Dzumhur (#71).

COMO ACONTECEU

Ciente do perigo ao enfrentar um adversário que já havia lhe imposto uma derrota no saibro (Roma/2023), Alcaraz começou a partida em grande forma, quebrando Marozsan duas vezes e rapidamente abrindo 4/0. O atual campeão acabou fechando o set por 6/1 em apenas 28 minutos.

A segunda parcial começou com o húngaro finalmente quebrando o saque de Alcaraz. Depois disso, o jogo seguiu parelho, e o espanhol teve diversas chances de quebra (cinco break points em três games diferentes), mas não conseguiu converter nenhuma. Assim, Marozsan manteve sua vantagem até fazer 6/4 e igualar o placar.

Alcaraz voltou a ser superior no terceiro set. Quebrou Marozsan no começo, abriu 3/0 e, assim como na primeira parcial, disparou na frente. Com mais uma quebra no sexto game, abriu 5/1 e fez 6/1 pouco depois, com seu serviço, sem ceder nenhum break point na parcial.

Alcaraz parecia rumar para uma reta final de jogo tranquila quando quebrou Marozsan mais uma vez no terceiro game do quarto set, mas o húngaro devolveu a quebra imediatamente. Foi, contudo, sua última reação. Carlitos anotou nova quebra no quinto game e, depois disso, não deu mais chances ao oponente.

RUUD DÁ ADEUS

Vice-campeão em 2022 e 2023 e semifinalista de Roland Garros no ano passado, Casper Ruud deu adeus ao torneio nesta quarta-feira, ainda na segunda rodada. Com dores no joelho esquerdo, o norueguês não conseguiu competir no nível que desejava e acabou derrotado pelo português Nuno Borges em quatro sets: 2/6, 6/4, 6/1 e 6/0.

O resultado significa que Ruud deixará o top 10, enquanto é um feito inédito para o tênis português. É a primeira vez que um homem do país alcança a terceira rodada na história de Roland Garros. Borges vai enfrentar o australiano Alexei Popyrin em busca de um lugar nas oitavas de final.