Corinthians busca se reerguer no Brasileirão após fiascos e polêmicas

Nesta terça-feira (27), o Corinthians deu adeus precocemente à Copa Sul-Americana após derrota por 1 a 0 para o Huracán, na Argentina. O clube vem colecionando fiascos com relação aos últimos torneios continentais. Além disso, as polêmicas envolvendo o presidente Augusto Melo, que foi afastado pelo Conselho Deliberativo do clube, deixaram o clima ainda mais tenso nos bastidores.

Agora, mirando o futuro e se reorganizando, o Corinthians focará nas disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior cobrou uma resposta da equipe nos dois campeonatos que ainda restam no ano.

No Brasileirão, o time alvinegro está na oitava colocação. Na Copa do Brasil, o time avançou para as oitavas de final após eliminar o Novorizontino. “Temos dois campeonatos importantes (Brasileiro e Copa do Brasil) para apagar a impressão deixada na Libertadores e Sul-Americana. Nossa obrigação e compromisso agora é com o nosso torcedor. É um momento muito difícil para todo mundo”, disse em entrevista coletiva. "Fazer o melhor Brasileirão possível e lutar até o fim na Copa do Brasil", completou.

Afastamento de Augusto Melo

Augusto Melo e ex-diretores do Corinthians foram indiciados por furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa em investigação que apura irregularidades no contrato com a casa de apostas VaideBet.

Por conta das denúncias, o Conselho Deliberativo do clube aprovou nesta segunda-feira (26), o processo de impeachment de Augusto Melo, que acabou sendo afastado do cargo. Osmar Stábile assumiu a presidência do Corinthians interinamente, já que era o 1º vice e tem ao seu lado o 2º vice, Armando Mendonça, eleitos na chapa de Augusto, mas adversários políticos do mandatário.

Agora, o Conselho comandado por Romeu Tuma Jr., tem até cinco dias para agendar a votação da Assembleia-Geral de associados, que vai referendar ou não o afastamento de Augusto Melo.

