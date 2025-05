Libertadores pode ter duelos entre gigantes brasileiros nas oitavas

© Shutterstock

O mata-mata da Copa Libertadores da América promete fortes emoções e pode trazer confrontos diretos entre grandes clubes do Brasil já nas oitavas de final. Com o fim da fase de grupos se aproximando, os potes do sorteio estão quase completos — e alguns possíveis embates chamam atenção.

Segundo o regulamento da competição, os times que terminarem em primeiro lugar em seus grupos vão para o Pote 1, enquanto os segundos colocados compõem o Pote 2. O sorteio dos confrontos está marcado para segunda-feira (2), ao meio-dia, e não há restrições: qualquer equipe do Pote A pode enfrentar qualquer uma do Pote B.

Com seis dos oito grupos já encerrados, há chances de clássicos nacionais logo de cara. Um possível confronto entre Palmeiras e Flamengo ou um embate entre São Paulo e Botafogo, por exemplo, pode sair do sorteio.

Classificados já definidos

Pote 1 (líderes de grupo):

Estudiantes (Argentina)

River Plate (Argentina)

LDU (Equador)

São Paulo

Internacional

Palmeiras

Pote 2 (segundos colocados):

Botafogo

Universitário (Peru)

Flamengo

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Cerro Porteño (Paraguai)

Reta final da fase de grupos

Ainda faltam ser definidos os grupos E e H, cujas partidas acontecem na noite desta quinta-feira (29). No Grupo E, o Racing (Argentina) já está garantido nas oitavas, mas ainda não sabe se avança como líder ou vice. O Fortaleza, atual vice-líder da chave, precisa da vitória contra os argentinos para garantir a classificação — e ainda pode terminar na primeira colocação.

No Grupo H, Vélez Sarsfield (Argentina) e Peñarol (Uruguai) já estão classificados. O jogo entre os dois, em Montevidéu, vai decidir quem avança como líder da chave.



