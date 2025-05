João Fonseca x Herbert em Roland Garros; veja destaques da TV

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de estrear com vitória em Roland Garros, João Fonseca, 65º do ranking da ATP, volta à quadra nesta quinta-feira (29) para a segunda rodada do torneio, no confronto com o francês Pierre-Hugues Herbert, atualmente na 147º posição.

O jogo será o terceiro da quadra 14 e deve começar por volta das 9h (de Brasília). A ESPN Brasil transmite ao vivo.

João Fonseca busca a inédita terceira rodada em Grand Slams, já que no Australian Open, em janeiro, ficou na segunda partida.

VEJA OS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DESTA QUINTA-FEIRA (29)

6h Tênis

Roland Garros, Espn2 e Disney+

19h Peñarol x Vélez Sarsfield

Libertadores, Paramount+

19h Grêmio x Sportivo Luqueño

Sul-Americana, Espn e Disney+

20h Flamengo x Franca (semifinal, jogo 2)

NBB, Sportv3, FlaTV+ e BasquetPass

20h30 Corinthians x Cascavel

LNF, YouTube (LNF TV e Canal GOAT)

21h Knicks x Pacers (final leste, jogo 5)

NBA, Prime Vídeo e NBA League Pass

21h30 Racing x Fortaleza

Libertadores, ESPN e Disney+

21h30 Atlético-MG x Cienciano

Sul-Americana, Espn4 e Disney+

21h30 Fluminense x Once Caldas

Sul-Americana, Paramount+

