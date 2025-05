Lúcio reaparece após queimaduras e faz primeiro passeio no hospital

© Getty

O ex-zagueiro da Seleção Brasileira, Lúcio, apareceu em público pela primeira vez nesta quinta-feira (29) desde o acidente doméstico que sofreu em 16 de maio. Ele está internado no Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O campeão mundial de 2002 foi fotografado ao lado da esposa, Marília Forgiarini, em uma imagem compartilhada por ela nas redes sociais.

Na legenda, Marília celebrou o momento: “A nossa melhor foto. O nosso sorriso mais sincero e cheio de gratidão. O nosso primeiro passeio (dentro do hospital) para um café. Que dia maravilhoso.”

Lúcio, que completou 47 anos uma semana antes do incidente, sofreu queimaduras de segundo grau em 18% do corpo após um acidente com uma lareira na casa de amigos, em Brasília.

Segundo o boletim médico mais recente, o ex-jogador apresenta "boa evolução clínica" e segue sob "tratamento conduzido com excelência, dedicação e atenção minuciosa".



